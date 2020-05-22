وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان

2020/05/22 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، ان إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان.ظريف قال في تغريدة على تويتر، ان يوم القدس هو يوم إحياء الحق الفلسطيني والإحتلال والمستوطنات الى زوال، منوها الى ان إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة و أخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين.[…]

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