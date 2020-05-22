وزير الكهرباء : أستعدوا للصيف وهذا مصير الأجراء والعقود

2020/05/22 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف وزير الكهرباء، ماجد حنتوش، عن خطة الوزارة للصيف الحالي.وقال حنتوش في لقاء متلفز تابعته /المعلومة/، ان “معدل التجهيز في العراق 16 ساعة والاستهدافات للأبراج الناقلة بدأت في الأسبوعين الماضيين” كاشفا عن “فقدان 700 ميكاواط في بغداد بسبب استهدافات الابراج”.وأضاف ان “مناطق في الرصافة تجهز 24 ساعة وفي نهاية هذا الشهر […]

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