 الناطق باسم القائد العام: هناك اكثر من 70 الف ارهابي في معسكرات قرب الحدود العراقية

2020/05/22 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف العميد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسحلة مصطفى الكاظمي، عن وجود اكثر من سبعين الف ارهابي في معسكرات بسوريا قريبة على الحدود العراقية.وقال رسول في تصريحت متلفزة اطلعت عليها /المعلومة/، إن “ داعش محاصر ومشتت وضعيف لكنه يقوم ببعض العمليات ليعلن عن وجوده ولكن لا يمكنه اليوم ان يمسك […]

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