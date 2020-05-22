المالية النيابية: الحكومة يتوجب ان تبدأ باعداد موازنة 2021

2020/05/22 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، ان الحكومة ينبغي ان تبدأ باعداد موازنة 2021 في تموز المقبل، مايحتم عليها انجاز موازنة 2020 بالسرعة الممكنة، نافيا في الوقت ذاته ان تكون هناك تقديرات رقمية بشأن عجز الموازنة.وقال القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تشريع قانون موازنة 2020 يحتاج الى سرعة بالانجاز […]

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