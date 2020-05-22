صحة ميسان تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا وتدعو إلى تجنب الأماكن المزدحمة

2020/05/22 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ميسان

أعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة (22 ايار 2020)، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في مركز المحافظة، يوم أمس الخميس.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان( حي الامير / ابو رمانه ) أمس الخميس"، مبينة انها "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصاب والملامسين".

وأكدت الدائرة أن "على أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع".

ودعت أهالي المحافظة إلى تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى".





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