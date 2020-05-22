بعد تجاوز عدد الوفيات 93 ألف.. ترامب يأمر بتنكيس الأعلام لثلاثة أيام تكريماً لضحايا كورونا

2020/05/22 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة (22 أيار 2020)، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيد...





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