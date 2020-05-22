300 ألف عامل دخلوا بطريقة غير شرعية.. العمل توعز بمنع دخول العمالة البنغلاديشية إلى العراق

2020/05/22 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة (22 أيار 2020)، عن وجود اكثر من 300 الف عامل من دولة...





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