ضخامة الرئيس بلا راتب

2020/05/22 | 10:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد ناهي البديري… اتصل بي احد الاصدقاء الذي يعمل رئيس لمؤسسة ليبلغني ان راتبه تأخر عن موعده للشهر الثاني على التوالي وانه يسكن في دار ايجار ولديه اطفال يقتاتون على راتب والدهم ونحن مقبلين على العيد وهنالك مصاريف تعود عليها المواطن العراقي بصورة عامه فأجبته من خلال الحوار المطول معه ان السيد رئيس […]

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