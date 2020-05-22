الذهب يتجه لانخفاض اسبوعي بفعل ارتفاع النمو

2020/05/22 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه الذهب نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بفعل مؤشرات اقتصادية إيجابية من بعض الدول التي خففت إجراءات العزل العام

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