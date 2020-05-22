العمل تفتح نافذة للتواصل مع المواطنين بشأن منحة الطوارئ

2020/05/22 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح صفحة لمتابعة المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في منحة الطوارئ.

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