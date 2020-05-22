لجان المقاومة في فلسطين: نملك اعلى درجات التنسيق لمواجهة صفقة القرن

2020/05/22 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين أبو مجاهد أن “يوم القدس العالمي” هو يوم وحدة الأمة في وجه الاستكبار الصهيوأمريكي وتأكيد على خيارها بتحرير قدسها بالمقاومة، مشددا أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيفشلان كل المؤامرت التي تحاك ضد القضية وعلى راسها صفقة القرن.وقال أبو مجاهد إن “يوم القدس العالمي” هو دعوة لكل ابناء الأمة […]

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