رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: لا سبيل لتحرير فلسطين الا بالمقاومة

2020/05/22 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ان لا سبيل لتحرير فلسطين وانقاذ مقدساتها وشعبها الا بالمقاومة.وقال الشيخ عبد الامير قبلان في تصريح بيوم القدس: لا تزال القدس تسكن في وجدان وضمير كل الابرار والاحرار بوصفها مدينة الانبياء واولى القبلتين ومسرى رسول الله التي شاءها الله سبحانه ان تكون محور الصراع […]

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