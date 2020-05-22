الناطق باسم الكاظمي يكشف آلية التعامل مع المتظاهرين في المرحلة المقبلة

2020/05/22 | 10:42 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف العميد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسحلة مصطفى الكاظمي عن آلية التعامل مع المتظاهري...

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