إيران.. انطلاق مسيرات افتراضية في

2020/05/22 | 10:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفاد الإعلام الإيراني اليوم الجمعة، بانطلاق مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في الفضاء الافتراضي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم.ودعت حملة يوم القدس العالمي كل أحرار العالم والأوفياء للقدس وأهلها، للمشاركة في حملة تغريد لإحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.وبمناسبة يوم القدس كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر "تويتر": "الاحتلال والمستوطنات إلى زوال..إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين".وأضاف أن "مؤامرة صفقة القرن العنصرية أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها"، معتبرا أن "الاستفتاء هو الحل".وخلال إحياء يوم القدس يلقي قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي خطابا متلفزا ظهر اليوم بتوقيت طهران.

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