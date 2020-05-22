قائممقام ديالى يوجه بازالة صور ”خامنئي“ وقيادات ثلاث دول

2020/05/22 | 10:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وجه قائممقام بعقوبة بمحافظة ديالى عبدالله الحيالي اليوم الجمعة، بإزالة صور لمراجع وقيادات شيعية من ايران ولبنان واليمن، تم نصبها في مناطق المدينة لإحياء يوم القدس.وقال الحيال، في تصريحات صحفية، ان "بعقوبة ليست معرضا او مشهدا لابراز العضلات، نحن نرفض وضع صور لمراجع وقادة ليسوا بعراقيين، فالاولى ان نضع صور لمراجعنا وقادتنا, الذين سطروا أروع الملاحم ضد أعداء العراق“.وبدأت في محافظة ديالى، امس الخميس، اجراءات خاصة لإحياء "يوم القدس العالمي" الذي يحتفى به في ايران وفي بعض البلدان في آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، وهو اليوم الذي دعا إليه الزعيم الايراني الراحل الخميني.وقد لوحظ في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى وقصبات اخرى، انتشار صور المرشد الإيراني علي خامنئي، فضلا عن قائد "فيلق القدس" الجديد اسماعيل قاآني، بالاضافة لزعيم ”حزب الله“ اللبناني حسن نصر الله، وزعيم ”انصار الله“ الحوثيين عبدالملك الحوثي.

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