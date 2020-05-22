اصابة شرطيين عراقيين برصاص قناص

2020/05/22 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الجمعة، بإصابة شرطيين اثنين بهجوم استهدف نقطة امنية في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عنصرين من الشرطة المحلية اصيبا بجروح جراء تعرض باسلحة القناص استهدف نقطة مرابطة امنية في اطراف ناحية العبارة.

واضاف ان قوات الامن نشرت تعزيزات في محيط الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين.

وشهدت ناحية العبارة اكثر من 20 هجوماً وحادثاً امنياً خلال شهر واحد واوقعت الهجمات ضحايا وجرحى.

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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