موسكو : العثور على تلال قديمة قد تعود لقبائل فياتيتش

2020/05/22 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر علماء الآثار في منطقة تيناو بالقرب من الحدود مع مقاطعة كالوغا، على أربعة تلال قديمة تعود إلى منتصف القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر.ويفيد الموقع الرسمي لعمدة وحكومة موسكو، بأن “الخبراء يفترضون أن هذه التلال الأربعة، هي مقابر تعود لقبائل فياتيتش، إحدى القبائل السلافية الشرقية وأبنائهم وأحفادهم.وهذه […]

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