موسكو : العثور على تلال قديمة قد تعود لقبائل فياتيتش

2020/05/22 | 10:51 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
عثر علماء الآثار في منطقة تيناو بالقرب من الحدود مع مقاطعة كالوغا، على أربعة تلال قديمة تعود إلى منتصف القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر.
ويفيد الموقع الرسمي لعمدة وحكومة موسكو، بأن “الخبراء يفترضون أن هذه التلال الأربعة، هي مقابر تعود لقبائل فياتيتش، إحدى القبائل السلافية الشرقية وأبنائهم وأحفادهم.
وهذه […]
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عثر علماء الآثار في منطقة تيناو بالقرب من الحدود مع مقاطعة كالوغا، على أربعة تلال قديمة تعود إلى منتصف القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر.
ويفيد الموقع الرسمي لعمدة وحكومة موسكو، بأن “الخبراء يفترضون أن هذه التلال الأربعة، هي مقابر تعود لقبائل فياتيتش، إحدى القبائل السلافية الشرقية وأبنائهم وأحفادهم.
وهذه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو : العثور على تلال قديمة قد تعود لقبائل فياتيتش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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