مذيع العربية يتغزل بزوجته على الهواء

2020/05/22 | 10:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ مذيع قناة العربية السعودي محمد الطميحي، زوجته المذيعة في نفس القناة، رشا الخياط، بمغازلتها على الهواء في بث مُباشر.ووصف الطميحي زوجته بأنها نجمة حين وجهت زميلتهما سؤالاً له “من هي نجمة دراما رمضان هذا العام”، فأجاب: “لا أعرف أهم نجمة في دراما رمضان، لكن أعرف أن في نجمة في صباح العربية، اسمها رشا […]

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