2020/05/22 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس، عن التوزيع الجغراقي للمناطق الساخنة في ديالى.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تضم حاليا 3 مناطق ساخنة تستحوذ على النسبة الاكبر من الخروقات بسبب نشاط تنظيم داعش الارهابي بشكل لافت خاصة في الاونى الاخيرة وهي( شيخ بابا- حمرين- […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف التوزيع الجغراقي للمناطق” الساخنة” في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف التوزيع الجغراقي للمناطق” الساخنة” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).