نبيلة عبيد: رامز يحاول استدراجي منذ 8 سنوات

2020/05/22 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت حلقة يوم الاثنين الماضي من برنامج “رامز مجنون رسمي” ظهوراً استثنائياً لنجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد.وكانت الحلقة غير عادية، حيث شهدت تغيير القواعد والمحطات الخاصة بالبرنامج من أجل نبيلة.وخرجت نبيلة عبيد عن صمتها وكشفت عن كواليس ظهورها بالبرنامج في مقابلة مع “العربية”، مؤكدة أن رامز جلال يحاول الإيقاع بها في […]

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