رحيل نجم باب الحارة مأمون الفرخ

2020/05/22 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت مساء الخميس الفنان مأمون الفرخ عن عمر يناهز الـ 62 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب.ونعت نقابة الفنانين الفنان الراحل وهو ممثل ومخرج مسرحي سوري من مواليد دمشق 1958 وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرح والرسوم المتحركة، كما شغل منصب مدير مسرح القباني […]

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