سوريا : أمر بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف

2020/05/22 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها “رويترز” أن الحكومة السورية قررت الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أغنى أغنياء سوريا، وزوجته وأولاده.وحملت الوثيقة تاريخ 19 مايو وعليها توقيع وزير المالية، وجاء فيها أن “الحجز الاحتياطي” يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.وكان مخلوف […]

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