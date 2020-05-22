هيروشيما : الذاكرة والاستعبار

2020/05/22 | 10:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحسين شعبان… يوم زرتُ مدينة هيروشيما هتفت من أعماقي: يا الله إنها ” مدينة الألم والجمال”، ففي يوم واحد ذهب ضحية تلك الشراسة الساديّة نحو 70 ألف إنسان ومثلهم فيما بعد، على الرغم من وصول الحرب العالمية الثانية (1939-1945) إلى نهاياتها، لكن الرئيس الأمريكي هاري ترومان قرر إلقاء قنبلة ذرية على هيروشيما […]

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