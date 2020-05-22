انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة في هذه المناطق بدءاً من الغد.. التوقعات الجوية لـ 3 أيام

2020/05/22 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (22 أيار 2020)، توقعاتها الجوية لليوم وا...





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