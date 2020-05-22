وزير الشباب والرياضة يتدخل لحل الازمة بين التطبيعية والاندية بشأن استئناف الدوري

2020/05/22 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اجتمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بممثلي ادارات تسعة اندية رياضية بحضور رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان وامين سر الهيئة محمد فرحان لحل الازمة الحاصلة بين التطبيعية والاندية بشأن موعد إستئناف دوري الكرة الممتاز.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): أنه "تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الرياضية كان اولها دوري الكرة للموسم الحالي واستمراريته في ظل ازمة جائحة كورونا وما يتم العمل به في العالم من حولنا والتاقلم إذ لايمكن لاي نشاط في العالم ان يعلو على صحة الانسان مهما بلغت اهميته".

واضاف أن "درجال أشار الى ان الموعد الافتراضي شهر تموز المقبل سياخذ بالحسبان جميع المتغيرات على الساحة بما فيها راي خلية الازمة الحكومية وتصوراتها".

وأكد درجال وفقاً لليبيان ان "جماهيرنا الرياضية ترنو ببصرها صوب منتخبنا الوطني وتتطلع الى تحقيق حلم التاهل الى كاس العالم وهذا الامر يحدث بتظافر جهودنا جميعا كمؤسسات رياضية وجماهير داعمة للمنتخب ولي ثقة تامة بان الجميع يتشارك معنا بهذا الهدف".

وأشار البيان إلى أن "النقاش الموسع مع ممثلي الاندية شمل محاور السيولة المالية للاندية من اجل انطلاق الدوري بصورة طبيعية والمحور الثاني هو التعاون مع الهيئة التطبيعية في التوقيتات الزمنية نحو نجاح مباريات الدوري، فضلا عن التزامات الاندية تجاه لاعبيها"، داعيا "جميع الاندية الى التعاون مع الهيئة التطبيعية وتقديم المقترحات الهادفة التي ستكون مدعاة بحث ومتابعة كون هذه الهيئة ممثل حقيقي لجميع الاندية التي تريد النجاح لدوري الكرة".

وبين:"كما تضمن النقاش مع ممثلي الاندية الحاضرة وهي، النفط ونفط الوسط والنجف و الشرطة و الزوراء وامانة بغداد و الصناعات الكهربائية واربيل والطلبة البحث في الية مراجعاتهم لدائرة الطب الرياضي بوزارة الشباب لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتلافي الاصابة بـ فيروس كورونا" .

وكانت الهيأة التطبيعية للكرة العراقية قد فشلت في اجتماع سابق لجمع مدربي فرق الدوري الممتاز ومناقشة موعد استئناف الدوري، حيث لم يحضر الاجتماع سوى ثلاثة مدربين من اصل 15 ناديا مشاركا في المنافسة.

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