إصابة منتسبين في القوات العراقية ومقتل 3 عناصر من داعش بديالى

2020/05/22 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (22 أيار 2020)، بقيام قوات الجيش العراقي والحشد العشائري بقت...





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