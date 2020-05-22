مشهد مؤثر لوقوف أبناء الملياردير صالح كامل على قبره

2020/05/22 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشهدا مؤثرا لأبناء رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، وهم يقفون على قبره بعد مواراته الثرى.وقال الناشط محمد المغربي، معلقا على الفيديو إن ابنَي الملياردير الشيخ صالح عبدالله ومحي الدين ”يدعوان له بعد أن أصبح وحيدا في قبره“.ومساء يوم أمس الإثنين، توفي […]

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