اختبار شراع غرافيني للرحلات الفضائية البعيدة

2020/05/22 | 10:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اختبر العلماء شراعا غرافينيا مخصصا للمركبات الفضائية في ظروف الفراغ وانعدام الجاذبية وتحت ضغط أشعة الليزر، وحصلوا على تسارع جيد.وهذا الشراع الغرافيني الذي اختبره العلماء في برج خاص فيه حجرة فراغية ارتفاعها 100 متر، يتكون من طبقة سمكها ذرة كربون واحدة، طولها 3ملم.والغرافين ذات متانة عالية، على الرغم من […]

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