البنك الدولي يحذر من تفشي الفقر بسبب كورونا

2020/05/22 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البنك الدولي من تفشي الفقر بين اكثر من 60 مليون شخص حول العالم بسبب كورونا.

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