علماء : كوكب الأرض سيواجه محنة جديدة تترصد البشرية

2020/05/22 | 11:07 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بعداد ..
اكتشف علماء أمريكيون من دراستهم للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، أن كوكب الأرض سيواجه في المستقبل زيادة كبيرة في الأعاصير .
درسوا الصور الفضائية باستخدام طريقة الأشعة تحت الحمراء، واكتشفوا أنه منذ عام 1979 بدأ عدد الأعاصير يزداد كثيرا، وهذا ما تؤكده الحسابات النظرية، ولكن العلماء يجدون صعوبة في تحديد أسباب […]
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اكتشف علماء أمريكيون من دراستهم للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، أن كوكب الأرض سيواجه في المستقبل زيادة كبيرة في الأعاصير .
درسوا الصور الفضائية باستخدام طريقة الأشعة تحت الحمراء، واكتشفوا أنه منذ عام 1979 بدأ عدد الأعاصير يزداد كثيرا، وهذا ما تؤكده الحسابات النظرية، ولكن العلماء يجدون صعوبة في تحديد أسباب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء : كوكب الأرض سيواجه محنة جديدة تترصد البشرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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