علماء : كوكب الأرض سيواجه محنة جديدة تترصد البشرية


علماء : كوكب الأرض سيواجه محنة جديدة تترصد البشرية
2020/05/22 | 11:07 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بعداد ..

اكتشف علماء أمريكيون من دراستهم للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، أن كوكب الأرض سيواجه في المستقبل زيادة كبيرة في الأعاصير .

درسوا الصور الفضائية باستخدام طريقة الأشعة تحت الحمراء، واكتشفوا أنه منذ عام 1979 بدأ عدد الأعاصير يزداد كثيرا، وهذا ما تؤكده الحسابات النظرية، ولكن العلماء يجدون صعوبة في تحديد أسباب […]

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