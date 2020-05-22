علماء : كوكب الأرض سيواجه محنة جديدة تترصد البشرية

2020/05/22 | 11:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بعداد ..اكتشف علماء أمريكيون من دراستهم للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، أن كوكب الأرض سيواجه في المستقبل زيادة كبيرة في الأعاصير .درسوا الصور الفضائية باستخدام طريقة الأشعة تحت الحمراء، واكتشفوا أنه منذ عام 1979 بدأ عدد الأعاصير يزداد كثيرا، وهذا ما تؤكده الحسابات النظرية، ولكن العلماء يجدون صعوبة في تحديد أسباب […]

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