الخامنئي: سياسة الاستكبار والصهيونية تتركز على تغييب المسألة الفلسطينية

2020/05/22 | 11:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، الجمعة، أن سياسة الاستكبار والصهيونية تتركز على تغييب المسألة الفلسطينية من ذاكرة المجتمعات المسلمة، والواجب الفوري هو التصدّي لهذه الخيانة.وقال الخامنئي في كلمته اليوم الجمعة، بمناسبة يوم القدس العالمي ، إن “يوم القدس كان له دور فاعل في هذه العقود الأخيرة وسيكون له في المستقبل […]

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