شاهد: النيران في مزارع بعقوبة،،يمني،لبناني،ايراني وفلسطيني في الطرقات،،”إبراز عضلات” في يوم القدس

2020/05/22 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: أحدث انتشار صور زعماء وقادة اجانب وعرب في إحدى الساحات العامة في محافظة ديالى ضجة خلال اليومين الماضيين، احتفاءً بيوم القدس الذي تقيمه السلطات الايرانية.وبينما أوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير ماليته علي علاوي الى الرياض لبحث العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية، صحى اهالي بعقوبة على صور زعيم جماعة […]

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