2020/05/22 | 11:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).