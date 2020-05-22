2020/05/22 | 11:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية.. امانة بغداد تمنع الاستيلاء على ارض جنوبي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية.. امانة بغداد تمنع الاستيلاء على ارض جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية.. امانة بغداد تمنع الاستيلاء على ارض جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).