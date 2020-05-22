2020/05/22 | 11:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تطلق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ وتفتح نافذة للتواصل مع المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ وتفتح نافذة للتواصل مع المواطنين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ وتفتح نافذة للتواصل مع المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).