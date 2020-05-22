واسط: ارتفاع مجموع الإصابات التراكمي بكورونا إلى 53 حالة

2020/05/22 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، الجمعة، ارتفاع مجموع الإصابات التراكمي المصابين بفيروس كورونا إلى 53 حالة بعد أن سجلت المحافظة إصابة جديدة يوم أمس الخميس لامرأة من سكنة حي الحكيم في مركز مدينة الكوت والتي أعلن عنها في المواقف الوبائي المركزي.وقال الناطق الرسمي باسم الخلية سعدون الأمير في بيان تلقت /المعلومة/، […]

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