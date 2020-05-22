2020/05/22 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي؛ على خلفية نقص 752 طن حنطة، قيل "إن الطيور أكلتها".

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أربعة مسؤولين في السايلو الأفقي للمحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ، وذلك بعد اطلاعها على محضر الضبط الذي نظمته ملاكات مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة المتضمن مستندات الإدخال والإخراج المخزني الخاصة بمادة الحنطة المحلية – في مخازن السايلو التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب للمدة من ( 4/5/2019 لغاية 1/4/2020)، وأقوال الممثل القانوني للشركة.





يشار إلى أن الهيئة أعلنت في التاسع عشر من أيار الجاري نتائج تحريها عن وجود نقص في مادة الحنطة في مخازن سايلو النجف الأفقي، مبينة أن كمية النقص تصل إلى أكثر من (750) طناً، بقيمة تتجاوز (400,000,000) مليون دينار.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة (22 ايار 2020)، منع أشخاص حاولوا الاستيلاء علة أرض بأكثر من 500 دونم جنوبي العاصمة للمرة الثانية.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكاتها في دائرة بلدية الدورة ودائرة الحراسات وا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (22 أيار 2020)، توقعاتها الجوية لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق وأمطار خفيفة قد تحدث في بعضها الآخر ابتداءً من يوم غد.

وذكر

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة (22 أيار 2020)، عن وجود اكثر من 300 الف عامل من دولة بنغلاديش غير شرعيين في البلاد.





وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن "الوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صدور أمر استقدم بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي بعد حادثة ’’الطيور’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صدور أمر استقدم بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي بعد حادثة ’’الطيور’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).