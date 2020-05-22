امانة بغداد تمنع الاستيلاء على ارض جنوب العاصمة للمرة الثانية

2020/05/22 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة (22 ايار 2020)، منع أشخاص حاولوا الاستيلاء علة أرض بأكثر من 500 دونم جنوبي العاصمة للمرة الثانية.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكاتها في دائرة بلدية الدورة ودائرة الحراسات والامن قامت بمنع اشخاص حاولوا الاستيلاء على ارض جزء منها زراعي والاخر حكومي".

وأضافت أن "مساحتها تقدر باكثر من 500 دونم ضمن منطقة كرارة جنوب العاصمة من خلال محاولة تقطيعها وبيعها كقطع اراضي".





وكانت امانة بغداد قد قامت في وقت سابق بمنع اشخاص حاولوا ايضاً الاستيلاء على نفس الارض من خلال محاولة تقطيعها وتشييد مباني عليها.

بغداد اليوم- النجف

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي؛ على خلفية نقص 752 طن حنطة، قيل "إن الطيور أكلتها".

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (22 أيار 2020)، توقعاتها الجوية لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق وأمطار خفيفة قد تحدث في بعضها الآخر ابتداءً من يوم غد.

وذكر

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة (22 أيار 2020)، عن وجود اكثر من 300 الف عامل من دولة بنغلاديش غير شرعيين في البلاد.





وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن "الوز

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