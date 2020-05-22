جمهور من الورق.. 20 ألف مشجع يدعم مونشنغلادباغ في موقعة ليفركوزن بالدوري الألماني

2020/05/22 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

لن يقف فريق بروسيا مونشنغلادباغ وحيدًا عندما يستقبل ضيفه باير ليفركوزن، مساء السبت المقبل، على مل...





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