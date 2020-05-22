2020/05/22 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نبه حزب الوفاق الوطني العراقي الى أن الاجهزة الامنية العراقية قد وقعت في خطأ بالإعلان عن اعتقال أبو عبد الله قرداش، مبينا ان الذي ظهر هو شخص آخر.وقال القيادي في حزب الوفاق الوطني العراقي هاشم الحبوبي ” لقد وقعت الاجهزة الامنية العراقية بخطأ كبيرعندما ادعت بانها اعتقلت ابو عبدالله قرداش نائب الارهابي ابو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفاق : الأجهزة الامنية لم تعتقل خليفة البغدادي وانما شخص آخر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفاق : الأجهزة الامنية لم تعتقل خليفة البغدادي وانما شخص آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).