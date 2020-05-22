السيد الخامنئي: المجرم الاصلي في القضية الفلسطينية واساسياتها هي البلدان الغربية

2020/05/22 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي، الجمعة، أن العامل والمجرم الاصلي في القضية الفلسطينية واساسياتها هي البلدان الغربية.وقال السيد الخامنئي في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي، إن “اغتصاب بلد وتشريد اهله وطردهم من بيوتهم وبيوت ابائهم واجدادهم واستمرار هذا الظلم لعشرات السنين هو حقا رقم قياسي جديد من الوحشية والتشيطن على الساحة […]

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