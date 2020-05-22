استثناء اصحاب محال الملابس ليومي الجمعة والسبت من الحظر في واسط

2020/05/22 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة واسط،اليوم الجمعة، عن استثناء أصحاب محال الملابس ليومي الجمعة والسبت فقط من إجراءات الحظر.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “هذا الاجراء يأتي بعد مناشدات وصلت الى الخلية من اصحاب هذه المحال التجارية وللسماح للمواطنين بالتبضع لمناسبة حلول عيد الفطر”.وشدد البيان”على ضرورة اتخاذ أجراءات الوقاية […]

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