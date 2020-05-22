السيد الحكيم: القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين المركزية

2020/05/22 | 11:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، ان احياء يوم القدس العالمي يمثل قضية حية في ضمير المرجعية الدينية على مدى عقود وان القضية الفل...

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