2020/05/22 | 11:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الحشد العشائري في العراق احمد العزاوي، بان قوة مشتركة قتلت 3 من ارهابيي "داعش" قرب ناحية العظيم شمال ديالى....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هلاك 3 دواعش في كمين نوعي قرب ناحية العظيم بديالى ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هلاك 3 دواعش في كمين نوعي قرب ناحية العظيم بديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).