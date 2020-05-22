المالكي: يوم القدس العالمي يوم من أيام الله والجهاد

2020/05/22 | 11:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي ان يوم القدس العالمي الذي دعا اليه الإمام الخميني (قدس) ..صرخة بوجه الذين تناسوا القدس والشعب الف...

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