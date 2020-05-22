وقف العمل بمشروع الطريق الرابط بين إيران وسوريا عبر العراق

2020/05/22 | 11:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أفادت صحيفة خليجية، نقلاً عن مسؤولٍ عراقي بأن الجانب الإيراني أوقف بشكلٍ مفاجئ، جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع الطريق البرّي الرابط بين #إيران وسوريا عبر #العراق، الذي أُعلن عنه العام الماضي، بالتزامن مع زيارة أجراها…

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