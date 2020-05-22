قائممقام سنجار يدعو الى اخراج التنظيمات المسلحة “الآتية من خارج الحدود” من القضاء

2020/05/22 | 11:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا قائممقام قضاء سنجار، النائب السابق، محما خليل علي آغا، الى “اخراج التنظيمات المسلحة التي اتت من خارج الحدود وتتواجد بالقضاء بصورة غير قانونية، مؤكدا ان “اخراجها من سنجار، هو انتصار اخر يضاف لحكومة السيد الكاظمي وفرض القانون”.وقال علي آغا ،اليوم الجمعة،ان كشف الامم المتحدة عن جمعها معلومات من ضمنها مليوني مكالمة هاتفية […]

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