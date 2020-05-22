بـ“يوم القدس“.. خامنئي يترك وصية لـ“المنظمات الجهادية“

2020/05/22 | 11:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ”ورم سرطاني“ في الشرق الأوسط، وإن معركة تحرير فلسطين ”فرض وجهاد“.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بمناسبة ”يوم القدس العالمي“.

وأضاف خامنئي أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا، وان المحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية".

وأكد أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".

وأشار إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم".

ولفت إلى أن "بعض الأنظمة العربية تقوم بدور الأجير في المنطقة" على حد تعبيره.

وتابع "وصيتي الأساسية هي استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات الجهادية".

وشدد أن "الصهيونية لن تستمر وسيقضى عليها".

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