“البوي” عمل فني مغربي جمع بين كوميديا الموقف وجرأة السيناريو

2020/05/22 | 11:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/الرباط/..تمكن الممثل المغربي، سعيد الناصري، من الدخول في سباق “الطوندونس” المغربي، وذلك بسلسلته الرمضانية، “البوي” في جزءها الثاني والتي تعرض على قناة “شدى تيفي” الفضائية على قمر النايل سات.واحتلت حلقات السلسلة الكوميدية “البوي” لسعيد الناصري، المركز الأول بـ”الطوندونس” في أول ظهور للسلسلة التي كان ينتظرها متابعو النجم الكوميدي، فيما كان ذلك متوقعا، نظرا لما […]

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