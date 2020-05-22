2020/05/22 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون تتحدث عن اوليات حكومة الكاظمي وموقع ملف المتظاهرين منها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تتحدث عن اوليات حكومة الكاظمي وموقع ملف المتظاهرين منها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تتحدث عن اوليات حكومة الكاظمي وموقع ملف المتظاهرين منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).